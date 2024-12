Világrekordot döntött a Barca játékosa

Közel hatezer játékperccel Jules Koundé lett a legtöbbet használt labdarúgó 2024-ben.

A francia védő 69 mérkőzésen 5,872 játékpercet töltött a pályán, ami a legtöbb volt a mezőnyjátékosok között a CIES szerint idén.

Jules Koundé has broken a record:

He is the only player in the world to have played 69 official games this season – 5872 minutes in total. pic.twitter.com/OlLUFitr3v

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 18, 2024