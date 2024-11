Világhírű edzőkkel készül a 2025-ös szezonra Hurkacz

Hubert Hurkacz nagy lépést tett annak érdekében, hogy egy gyengébb 2024-es év után visszataláljon a siker útjára.

A 27 éves Hurkacz az ATP Touron több ponton is küszködött az idei évben, és nem tudta folytatni a 2023-ban elért erős eredményeit.

Bár Hurkacz idén megnyerte az Estoril Opent, a jó eredmények elmaradtak, és a világranglista 16. helyezettjeként fejezte be az évet.

Ez jelentős visszaesés volt számára, hiszen az elmúlt három évet a világ legjobb tíz játékosa között zárta, miközben Masters 1000-es címeket nyert a Miami Openen és a Shanghai Mastersen.

Hurkacz sérülésekkel küzdött 2024-ben, ami miatt a szezon bizonyos részeit ki kellett hagynia, de reméli, hogy egy erős előszezon segít neki visszatérni a férfi tenisz élvonalába.

Minden tőle telhetőt megtesz, hiszen Hurkacz éppen most jelentett be egy jelentős változást az edzői csapatában az új év előtt.

Hurkacz korábban az év folyamán szakított edzőjével, Craig Boyntonnal, miután nehéz szezonja volt a nagy szerváiról ismert lengyelnek.

A 2025-ös szezon előtt Hurkacz a közösségi médiában jelentette be a két nagy név érkezését az edzői stábjába.

Egy fotón, amelyen a nyolcszoros Grand Slam-győztes Ivan Lendl és az olimpiai aranyérmes Nicolás Massú mellett látható, Hurkacz rövid és egyszerű üzenetet osztott meg a következő évre utalva:

„Gyerünk, 2025!” – írta posztjában a lengyel játékos.

A két szakember hatalmas tapasztalatot hoz mind játékosként, mind edzőként, hogy segítsenek Hurkacznak visszakapaszkodni a ranglista élmezőnyébe az új évben.

Egy játékos számára, aki Grand Slam-sikereket céloz meg, kulcsfontosságú lehet egy olyan edző, aki tudja, mit kell mondani, és korábban már vezette játékosát győzelemre.

Hurkacz valószínűleg nagy lépést tett céljai elérése felé legújabb kinevezésével. Ugyanis mind Lendl, mind Massú edzőként is komoly eredményeket ért el.

Lendl Andy Murray-t három Grand Slam-címhez és a 2016-os ATP Finals megnyeréséhez segítette. Mellette pedig a brit életében először világelsőként zárt egy szezont.

😳 Woahhhh

