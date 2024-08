Szédületes világcsúcs a Gyémánt Liga-viadalon

A kétszeres olimpiai bajnok Jakob Ingebrigtsen vasárnap megdöntötte a férfi 3000 méter világcsúcsát a Chorzówban zajló atlétikai Gyémánt Liga-viadalon.

The record was previously held by Daniel Komen 🇰🇪 in 7:20.67. pic.twitter.com/5aSvWvTExz

The moment Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 took down the 28-year-old men’s 3000m World Record in Silesia, running 7:17.55!

A norvég sztár a két irammenő kiszállása után gyorsan ellépett riválisaitól és egészen kiváló tempóban futotta végig az olimpia és a világbajnokság műsorán nem szereplő távot, a célba pedig 7:17.55 perces eredménnyel ért be.

WORLD RECORD!!!!!🤯🔥🔥

Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 has just broken the World Record in the men’s 3000m at the Silesia Diamond with an astonishing 7:17.55!!

He took down the legendary 7:20.67 set by Brian Komen 🇰🇪 in 1996.

Truly special. pic.twitter.com/Uo8p6P8c88

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 25, 2024