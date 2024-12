Világbajnok támadó érkezhet Sallaiékhoz

Sajtóértesülések szerint Paulo Dybala egyre közelebb áll ahhoz, hogy a török Galatasaray játékosa legyen.

Rég nem látott mélységekbe zuhant az AS Roma együttese. Claudio Ranieri csapata az előző fordulóban ismét vereséget szenvedett a Serie A-ban. Kedden pedig olyan hírek ütötték fel a fejüket, ami a csapat egyik, ha nem a legjobb játékosát érinti.

Egybehangzó olasz információk alapján ugyanis Dybala ügynöke, Carlos Novel Törökországba utazott, hogy tárgyaljon a Galata vezetőivel.

Korábban arról is olvashattunk, hogy Sallai Rolandot is foglalkoztató együttes Lorenzo Pellegrinit nézte ki a Romából, most azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy az argentin világbajnok megszerzéséért vetne be mindent.

Novel a megbeszélések után és közepette a helyszínen tekintette meg az isztambuliak Trabzonspor elleni mérkőzését, amit drámai körülmények között az Oroszlánok nyertek 4-3-ra.

A Corriere dello Sport információja szerint Dybala fontolóra vette az ajánlatot és az biztos, hogy van kapcsolat a felek között, amit képekkel is bizonyítottak.

🚨 Paulo Dybala’s representative Carlos Novel came to Istanbul to meet with Galatasaray ahead of a potential move. (Source: @yagosabuncuoglu) pic.twitter.com/MaR5W0e0oB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 17, 2024

A 31 éves játékos a megfelelő ‘offer’ esetén nyitott lenne a váltásra. Az viszont nagy kérdés, hogy jelenlegi csapata mit szól ehhez.

Paulo Dybala szerződésében van egy záradék, amely szerint amennyiben a mérkőzések adott százalékán minimum 45 percet a pályán tölt, automatikusan meghosszabbodik a kontraktusa egy évvel. Ez pedig 2026-ig a fővárosba láncolná az argentint, nem mellesleg bónuszokkal együtt 8 millió eurót kereshetne.

A támadó 2022-ben érkezett az AS Romához. Összesen 95 meccsen lépett pályára (36 gól, 19 assziszt). Az idei szezonban pedig tizennyolc meccsen 2 gólig és egy gólpasszig jutott.

Hol köt ki a ‘Gyémánt’?