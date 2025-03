Videó – történelmi találat „robbantotta fel” az Atléti stadionját

Szebb kezdésről nem is álmodhattak volna a Matracosok, hiszen Conor Gallagher már az első percben megszerezte a vezetést a címvédő Real Madrid ellen.

A nyáron a Chelsea-től érkező középpályás 27 másodperc után vágott be egy lecsorgót Courtois kapujába.

🚨🇪🇺 GOAL | Atlético Madrid 1-0 Real Madrid | Gallagher

GALLAGHER OPENS THE SCORING AFTER ONLY 30 SECONDS FOR ATLETICO MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/O6ECtQkqSF

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 12, 2025