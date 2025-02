Videó: Sallai újabb gólt szerzett az Európa-ligában, ezúttal ballal

Csapata, a Galatasaray viszont kiesett az Európa-ligából.

Sallai Roland egy héttel korábban bombagólt lőtt az AZ Alkmaar ellen a labdarúgó Európa-liga rájátszásában. A magyar válogatott támadó pedig ezúttal is eredményes volt a holland együttessel szemben, azonban csapata 2-2-t játszott, így 6-3-as összesítéssel kiesett a második számú európai kupasorozatból. Sallai a 70. percben köszönt be Baris Alper Yilmaz gólpasszát követően. A csapattárs jó kiugratást kapott, majd középre húzott és jól látta meg a túloldalon érkező magyart, aki ballal, állítás nélkül gurított a kapuba.

Sallai goal in the Europa league once again!

pic.twitter.com/U9N4jOcsoR

— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) February 20, 2025