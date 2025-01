Videó – Onana kapitális bakija is kellett a United újabb vereségéhez

A kameruni hálóőr hibája mindent eldöntött a Brighton elleni bajnokin.

Az utolsó negyedórába lépve egygólos előnyben támadhatott a sussex-i alakulat, a harmadik góljukhoz azonban André Onana hathatós közreműködése is kellett.

A már a második vendég találatnál is bizonytalankodó, ám a szezonban mindezidáig – a Plzen elleni malőrt leszámítva – remekül teljesítő kapus nemes egyszerűséggel kiejtette Solly March ártalmatlannak tűnő beadását, Georginio Rutter pedig köszönte szépen és az üres kapuba passzolta a játékszert.

Terrible Terrible goalkeeping from André Onana. He can’t keep getting away with costly mistakes like this. Not good enough! pic.twitter.com/vQzD6nkcMC

— 曼联球迷 (@_Utdbaki) January 19, 2025