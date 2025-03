Videó – Olyat láthatott a Wembley közönsége, amit még soha!

Max Fosh, közismert angol YouTuber és humorista egy kézi iratmegsemmisítővel darabjaira szedte a Mark Clattenburg által kiosztott sárga lapot.

Az ezúttal a „vendégeknél” a védelem közepén bevetett Max Fosh tizenegyest érően szabálytalankodott, a 49 éves játékvezető pedig sárgával jutalmazta a belépőt.

Ami ekkor következett, arra a nézőtéren ülő 90 ezer fanatikus és a képernyők előtti milliók sem számíthattak.

A 29 éves Max Fosh előkapott egy akkus iratmegsemmisítőt „farzsebéből” és a szerkezet segítségével nemes egyszerűséggel elemeire kapta szét a kártyát. Íme:

A humorista már 2023-ban, az előző jótékonysági mérkőzésen is gyártotta a mém-alapanyagokat. Akkor – szintén Clattenburg sárgája után – egy, az UNO kártyajátékból is ismert visszafordító kártyával „adott sárgát” a visszavonult bírónak.

Az idei összecsapást a 9-9-es rendes játékidő után büntetőkkel a YouTube AllStars nyerte, így visszavágott a két évvel ezelőtti vereségért.

Ami azonban ennél is fontosabb, hogy a kezdeményezés során több, mint 4,7 millió font gyűlt össze a ‘Bright Side’ és a ‘BBC Children in Need’ szervezetek részére.

Fosh magánakciójára pedig egészen biztos, hogy sokáig emlékezni fogunk.

Guys, we can’t thank you enough! £4.7 MILLION raised for charity – words can’t even describe our graciousness and how we’re feeling right now. THANK YOU 💙 pic.twitter.com/SEdc4tOdJj

— Sidemen (@Sidemen) March 8, 2025