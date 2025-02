Videó: Három hónap után Vinicius Junior gólt lőtt a bajnokságban – győzött is a Real

A vasárnapi siker pedig azt jelenti, hogy a Real Madrid nem szakadt le a Barcelonától. A fővárosiak a második helyen állnak, de csak rosszabb gólkülönbségük miatt.

A találkozó előtt a Real és a Girona, vagyis mind a két csapat közös fotón állt ki a játékvezetők mellett. Ami nemcsak kedves, hanem meglepő gesztus is volt ismerve az elmúlt hetek történéseit.

A folytatásban pedig hiába volt a házigazdák fölénye, hogyha Donny van de Beek kiugrásánál nem véd remekül Thibaut Courtois, akkor a vasárnapi egy nagyon nehéz meccs is lehetett volta a Real számára.

Sokat lehet hallani arról, hogy Florentino Perez kevesebbet játszatná a horvát középpályást. De Modric elnyűhetetlen. Egy egészen elképesztő bombagóllal szerezte meg ezúttal a hazai csapatnak a vezetést a 41. percben.

LUKA MODRIC WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/99vtnvIVKW

A fordulás után aztán Vinicius Junior próbálta megtörni a La Ligában három és fél hónapja tartó gólcsendjét.

Előbb kapufáig és helyzetig, majd gólig is eljutott a csatár.

Vinicius and Mbappe. Just an insane duo. pic.twitter.com/LW6RLEAMJe

