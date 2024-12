Videó – magyar kapusgól is kellett a Glentoran győzelméhez

A kapus Gyollai Dániel góllal járult hozzá a Glentoran 2-1-es győzelméhez a Cliftonville otthonában az északír labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján.

A ritkán látható találatról készült felvétel a legrangosabb brit médiumok honlapjára is felkerült, a többi között a BBC is közölte.

A békéscsabai születésű kapus a saját térfelén végzett el szabadrúgást az első félidő hosszabbításában. Az előreívelt labdába csapattársa, Jordan Jenkins, és az ellenfél játékosai sem tudtak beleérni, így az a hálóban kötött ki.

ICYMI 🚨

Glentoran goalkeeper Daniel Gyollai scores from his own half! 😮

Watch Irish Premiership highlights on the BBC Sport website and app 💻📲#BBCFootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/axBin8BVMH

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) December 21, 2024