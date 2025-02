Videó – Egészen elképesztő kiállítás Ronaldoék meccsén

A szaúdi Professzionális Liga pénteki játéknapján az Al-Nassr az Al-Ettifaq gárdáját fogadta, Jhon Durán piros lapját pedig döbbenten fogadta a futballvilág.

A gól nélküli első félidőt követően a hazai gárda szerezte meg a vezetést, a holland középpályás azonban nyolc perccel később egy kapitális hiba után egyenlített.

Nem sokkal ezután ismét előnybe került az Al-Nassr. Brozovic készítette elő Al Fatil találatát. Nem tartott sokáig azonban a szaúdi védő öröme, hiszen a meccs hajrájába lépve öngólt vétett.

Az Al-Ettifaq lendületben maradt és egy kavarodás után ismét Wijnaldum találta meg a leghamarabb a játékszert és nagy erővel bombázott a hosszú felsőbe.

Az egyenlítésért támadó hazaiak a bekapott gól után emberhátrányba kerültek. Igaz, Jhon Durán kiállítását nem igazán értjük.

A hatalmas összegért igazolt kolumbiai támadó egy baráti taslit intézett a vendégek játékosa irányába, aki teátrális mozdulatokkal esett a földre. Íme:

John Duran red card for slapping a player on his head 😭😭

pic.twitter.com/QslnppJCkD

— Janty (@CFC_Janty) February 21, 2025