VIDEÓ: Csalást kiáltanak az olaszok – véleményes piros lappal esett ki a Roma az El-ből

Az Athletic Bilbao - AS Roma UEFA Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóját alapjaiban befolyásolta Mats Hummels kiállítása.

A 11. percben joggal kapott a fejéhez minden Roma-drukker, hiszen a csapat rutinos védője, Mats Hummels előbb eladta a labdát a félpályánál, majd „szabálytalankodott” Maroan Sannadi ellen.

A mérkőzést vezető Clément Turpin játékvezető azonnal piros lapot adott a 36 éves német centerhalfnak, a visszajátszásból azonban jól látszott, hogy Hummels először a labdát rúgta el, a videóbíró azonban helybenhagyta a francia sípmester döntését és folytatódott a játék.

Döntse el Ön is, hogy jó ítélet született-e. Íme a „fault”.

The reason Roma are out are because of a clean tackle by Hummels that got him sent off…

At least 5 reasons for this NOT to be a red 🤣

pic.twitter.com/ZO2PHpXtZv

— Italy Focus 🇮🇹 (@theitalyfocus) March 13, 2025