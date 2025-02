Videó – az idény egyik legszebb góljával ütötte ki a Chelsea-t a Brighton

A Sirályok négy nappal a kupasikert követően ezúttal a Premier League-ben diadalmaskodtak Enzo Maresca fiai felett.

Bart Verbruggen hosszú indítását Mitoma Kaoru mesterien vette le „az égből”, majd Trevoh Chalobah beforgatását követően remekül lőtt az alsó sarokba.

This angle of Mitoma’s goal is nuts the touch the finish WOW!

pic.twitter.com/3lrzZz6xfO

— MR (@MarmoushRole) February 14, 2025