Videó: a matektanári és a könyvtárosi állás sem megy – keresi új helyét Russ Bray

A PDC már a darts-világbajnokság népszerűsítésére is használja a legendás mérkőzésvezetőt, akinek a reklámvideója láttán a hasunkat fogtuk a nevetéstől.

Már javában zajlik az idei PDC darts-világbajnokság, amely vasárnap vette kezdetét. A 2025-ös vb más, mint az elmúlt 28 évben bármelyik, ugyanis már nem lép színpadra Russ Bray, az ikonikusan mély, rekedt hangjáról is ismert mérkőzésvezető, aki miatt nagyon sokat hazánkban is megkedvelték a sportágat. A 67 esztendős szpíker az előző torna után visszavonult a bíráskodástól, azóta a PDC nagyköveteként dolgozik. Többek között annak érdekében is, hogy népszerűsítse a szervezetet, valamint a jelenleg is zajló világbajnokságot.

Ez pedig kifejezetten jól sikerült a legújabb – abszolút viccnek szánt – videójukkal, amely Russ Bray keresi új munkahelyét a visszavonulását követően. A történet szerint Mr. 180 felesége tanácsára ellátogat egy karriertanácsadóhoz, aki javaslatokat látja el, hogy milyen helyen találhatna új motivációt. Sem a könyvtáros, sem a matektanár, de még a sznúkerbíró munkakör sem válik be neki, merthogy minden szám láttán vagy hallatán kiabálni támad kedve. 😂😂😂

Íme az igencsak mókás videó:

After retiring as a darts referee, Russ Bray has been busy searching for a new job… 18+ GambleAware | @Russ180 | @OfficialPDC pic.twitter.com/VYPeRCEeIJ — Paddy Power (@paddypower) December 14, 2024

Az egyedi orgánumú Bray 1996-ban csatlakozott a PDC-hez, a tavalyi volt a 28. világbajnoksága. Az övé volt a 2003-as döntő, amelyben John Part legyőzte Phil Taylort, majd 2007-ben, amikor Raymond van Barneveld kerekedett felül Tayloron. Ő vezette Adrian Lewis, Michael van Gerwen, Gary Anderson és Peter Wright első sikeres vb-döntőjét is, és 17 televíziós kilencnyilasnál volt jelen – összegezte Mr. 180 legszebb pillanatait az nso.hu