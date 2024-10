Drámai mérkőzés után döntős a Veszprém

A bakonyiak hosszabbítás után győzték le a BL-címvédő Barcelonát.

We won after extra-time against Barca, thus we are going to the final of the Club World Championship. 🔥😤#RedUnited #HandballCity #StrongerTogether pic.twitter.com/NTKcNT5piA

— VeszprémHandballTeam (@veszprem_hc) October 1, 2024