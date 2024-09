Veszélyben Mbappé El Clásicója?

Kylian Mbappé minden erejével arra összpontosít, hogy felépüljön és csúcsformába lendüljön a nagy várakozásokkal övezett El Clásicóra.

A Real Madrid, ha nehezen is, de 3-2-re legyőzte hazai pályán az Alavést a La Liga 7. fordulójában. A siker ellenére nem lehetett felhőtlen az öröm a Santiago Bernabéu Stadionban, hiszen Kylian Mbappé izomsérülést szenvedett, amely következtében le is kellett cserélni.

A Real Madrid orvosi stábja szerint azonban Mbappé jó eséllyel felépül az október 26-ai El Clásicóra. Nagy kérdés, vajon milyen formában lesz addigra.

🚨⚪️ Real Madrid confirm that Kylian Mbappé suffers an injury to the femoral biceps of his left leg.

He will be out for the next 3 weeks, set to miss games against Atlético Madrid, Lille and Valladolid. pic.twitter.com/Kb8u7TAPI2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2024