Veszélyben a rekorddöntés? Ovecskinre NHL-es karrierje leghosszabb kényszerszünete vár

A 39 esztendős orosz csatár négy-hat hetet kényszerül kihagyni.

Lábcsonttörés miatt négy-hat hetet ki kell hagynia az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) gólrekordjára törő Alekszandr Ovecskinnek. Klubja, a Washington Capitals csütörtökön jelentette be, hogy az orosz csatár – aki hétfőn sérült meg – egy-másfél hónapig lesz harcképtelen, és ez lesz NHL-es pályafutása leghosszabb kényszerszünete.

If Ovechkin just got seriously hurt after scoring 15 goals faster than he ever has. Hockey twitter is going to riot.

pic.twitter.com/D5snRctHLs

