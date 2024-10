Veszélyben a magyar válogatott boszniai mérkőzése?

Minden hétvégi labdarúgó-mérkőzést elhalasztottak a heves esőzések, áradások és földcsuszamlások miatt Bosznia-Hercegovinában.

A boszniai sportági szövetség rendkívüli ülésen hozta meg a döntést. Az ítéletidő már legalább 16 halálos áldozatot követelt, többeket eltűntként keresnek a hatóságok. Az áradások és földcsuszamlások otthonokat, utakat, hidakat tettek tönkre. Több klub létesítményeiben is károk keletkeztek.

A magyar labdarúgó-válogatott október 14-én játszik Nemzetek ligája-mérkőzést Bosznia-Hercegovinában.

Terrible floods hit Bosnia and Herzegovina early this morning, where 14 people have lost their lives so far. Incredible damage of infrastructure and property. It seems like the more money we let the climate cult steal, the worse the weather gets. pic.twitter.com/X78haBir0W

— JereMemez (@Jere_Memez) October 4, 2024