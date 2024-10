Verstappen nem szimpatizál a McLarennel: „Mostanában sokat panaszkodnak”

Max Verstappen nem mutatott szimpátiát a McLaren és Lando Norris felé a legújabb vitás helyzetet követően, amely a két F1-es bajnok aspiráns között alakult ki.

Norris harmadikként ért célba az austini Circuit of the Americas pályán egy Ferrari kettős győzelem mögött, amit Charles Leclerc vezetett, de hamarosan a negyedik helyre sorolták vissza, miután öt másodperces büntetést kapott.

A büntetést azért kapta, mert a 56 körös futam 52. körében Verstappent a pályán kívül előzte meg a 12-es kanyar éles balfordulójánál.

Bár a büntetést a versenyirányítás a Vezetési Szabványok Irányelveinek megfelelően alkalmazta, a McLaren sérelmezte, hogy amikor Verstappen védte a pozícióját, ő is lement a pályáról, így kényszerítve Norrist a manőverre.

Kifejtette: „Úgy értem, mostanában egyébként is sokat panaszkodnak, de a szabályok nagyon világosak. A fehér vonalon kívül nem lehet előzni. Én is kaptam már emiatt büntetést a múltban.”

Verstappen says he has no sympathy for McLaren arguing he pushed Lando Norris off at Turn 12 at the #USGP 🗣️ pic.twitter.com/ajBwcaqR4H

