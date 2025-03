Verstappen nem számít győzelemre, Norris még szeretne javulni

A címvédő Max Verstappen elárulta, hogy a Red Bull komoly problémával küzd az idei ausztráliai versenyhétvégén.

A Red Bull tapadásproblémákkal szembesült az Albert Park-i pályán mind az első, mind a második szabadedzésen. Éppen emiatt Verstappen a pénteki nap végén csak a hetedik legjobb idővel zárt.

Verstappen ennek ellenére messze a legjobb Red Bull-versenyző volt az időeredmények tekintetében, míg új csapattársa, Liam Lawson csak a 17. helyen zárt.

A címvédő holland majdnem hat tizedmásodperccel volt lassabb a Ferrari versenyzőjénél, Charles Leclerc-nél, aki a második szabadedzés leggyorsabb idejét futotta.

A holland versenyző szerint nem az egyensúllyal van probléma, hanem a tapadás hiányával, ami megnehezítette a pénteki napját az RB21-es autóval.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Elismeri, hogy a Milton Keynes-i csapatnak van még tennivalója, és tisztában van azzal, hogy az autó jelenlegi teljesítménye nem elegendő ahhoz, hogy az élen harcoljanak a hétvégén.

„Az egyensúllyal nem volt igazán nagy gond, de valamiért nem volt tapadásunk, és ez megnehezítette a dolgunkat. Ezért nem vagyunk most igazán az élen” – mondta Verstappen.

„Nem igazán egyensúlyproblémáról van szó, így nehéz lesz megoldani. De nem mondhatnám, hogy meglepett volna ez a helyzet. A tempónk sem pozitívan, sem negatívan nem lepett meg. Mióta új aszfaltot kapott a pálya, nem igazán szerepeltünk itt jól. Ez nem segít nekünk, de természetesen mindenki számára ugyanilyen a helyzet” – tette hozzá.

„Szóval még kell találnunk egy kis extra tempót, mert jelenleg nem vagyunk elég közel ahhoz, hogy az élmezőnyben harcoljunk” – zárta a címvédő.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Norris megnyerte a 2025-ös szezon első szabadedzését. A második, reálisabb képet adó edzésen pedig a harmadik helyen végzett Charles Leclerc és Oscar Piastri mögött.

A McLaren tavaly legyőzte a Ferrarit a konstruktőri bajnokságban, és a két csapat most is az élmezőnyben tűnik a legversenyképesebbnek a szombati időmérő előtt.

