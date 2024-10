Verstappen hat hónap után újra az élen, Norris csalódott a teljesítményük miatt

Max Verstappen hat hónap után először indulhat F1-es mezőny éléről, Lando Norris számára pedig egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a holland címvédő növeli előnyét az F1-es világbajnoki címért folytatott versenyben.

Max Verstappen végre mosolyoghatott és tréfásan megjegyezte, hogy „már egy ideje várt erre a pillanatra”, miután megszerezte az első rajtelsőségét hat hónap után.

Verstappen vezeti majd a mezőnyt a sprintversenyen az Egyesült Államok Nagydíjának hétvégéjén, miután a Circuit of the Americas pályán futott leggyorsabb körével (1:32.833) mindössze 0.012 másodperccel megelőzte a Mercedes pilótáját, George Russellt.

A háromszoros világbajnok mögött kulcsfontosságú versenytársa, Lando Norris sorakozik fel, aki a negyedik helyről rajtol a friss fejlesztésekkel megpakolt McLarennel, egy nehéz nap után.

Legutóbb az Emilia Romagna Nagydíjon, Imolában szerzett pole pozíciót Verstappen.

„Jó napunk volt” – mondta Verstappen, aki az utóbbi három Egyesült Államok Nagydíjat megnyerte, és az idei összes sprintversenyt is.

„A sprint kvalifikáció mindig nagyon nehéz. Két közepes keverékű gumit használunk, majd a lágyat [SQ1-ben, SQ2-ben és SQ3-ban].”

„Sosem tudod igazán, mennyit nyomhatsz. De ma elégedett vagyok. Az egész nap folyamán jól működött az autó. Természetesen nagyon örülök, hogy első lettem. Már egy ideje vártam erre. Szóval, igen, nagyon elégedett vagyok” – értékelt a holland.

Verstappen régóta szereti az austini pályát, bár a tavalyi verseny után kritizálta annak durva egyenetlenségét, ami miatt az idei hétvége előtt a pálya nagy részét újraaszfaltozták.

A pálya mostani állapotát értékelve Verstappen így nyilatkozott: „Ez a pálya fantasztikus vezetni. Az új és az idősebb aszfalt, valamint az egyenetlen részek miatt nem könnyű.

„A nap végén mindenkinek ugyanazok a körülmények, de egy körön át kezelni ezt nem mindig a legegyszerűbb.”

A hétvége további részét illetően Verstappen így zárta: „Holnap mindent megteszünk a sprinten, de persze tudjuk, hogy a legtöbb pontot vasárnap lehet szerezni, ezért ott akarunk igazán jól teljesíteni.”

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Lando Norris számára egyre nagyobb a veszélye annak, hogy Max Verstappen növeli előnyét az F1-es világbajnoki címért folytatott versenyben.

Lando Norris csalódott volt a sokkoló utolsó kör után a sprint kvalifikáción a Circuit of the Americas pályán, amely negyedik helyet eredményezett neki a sprint rajtrácsán.

Norris veszélyben van, hogy Max Verstappen tovább növeli előnyét az F1-es világbajnoki címért folyó versenyben, mivel a holland pilóta az Egyesült Államok Nagydíj sprintversenyén pole pozícióból indul.

Az MCL38 bizonytalanul viselkedett a hétvége egyetlen edzésén és a sprint kvalifikáción is, amely során Oscar Piastri a 16. helyre kvalifikálta magát.

Norris is küszködött az autó egyensúlyával és beállításával, annak ellenére, hogy a McLaren új fejlesztési csomagot szerelt fel.

A brit pilóta lehangolt volt a kvalifikáció után, de elismerte, hogy akár rosszabb is lehetett volna.

„Nem túl jó, negyedik hely” – értékelte Norris az időmérőt. „Nem volt jó nap, egész nap küszködtem az egyensúllyal és a beállításokkal.”

„Ennek ellenére örülök a negyedik helynek, mert úgy éreztem, hogy akár rosszabb is lehetett volna, de a köröm sokkoló volt. Szóval igen, nem volt rettenetes nap. Lehetett volna rosszabb, de jobb is, de ezt most elfogadom.”

Amikor arról kérdezték, hogy a problémát az új McLaren-fejlesztésekhez való alkalmazkodás okozta-e, Norris elárulta, hogy a frissített csomag hasonló ahhoz, amit eddig is használt.

„Ez nem egy új csomag, nagyjából ugyanaz” – mondta Norris.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

A korlátozott adatgyűjtés miatt, amely a sprint formátumból fakadt, a brit pilóta bizonytalan abban, hogy a sprintverseny során sikerül-e előrelépniük.

Amikor megkérdezték, tudja-e, hogy milyen lesz a versenytempója, Norris így válaszolt: „Nem, nem igazán. Remélem, előrébb tudunk lépni, ez a tervem, de úgy gondolom, hogy ott vagyunk, ahol megérdemeljük.”

„Szóval a tervem az, hogy előrelépjek, de fogalmam sincs, mennyire lesz lehetséges” – tekintett előre a McLaren versenyzője.