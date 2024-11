Verstappen hálás Hamiltonnak a fájdalmas időmérő után Las Vegasban

Max Verstappen hálás volt Lewis Hamiltonnak, amiért nem tudott mérvadó Q3-as kört futni a Las Vegas-i Nagydíj időmérőjén, miután egy "fájdalmas" edzésen vett részt.

Verstapennek – akinek Norris előtt kell végeznie, hogy megszerezze negyedik egymást követő világbajnoki címét – az ötödik helyet sikerült megszereznie az időmérőn.

Ugyanakkor a gyakorlatokon és az időmérő első két szakaszában úgy tűnt, Hamilton Mercedeséhez képest hátrányban van.

Hamilton mindkét Q3-as körében hibázott, így a 10. helyre szorult, míg csapattársa, George Russell megszerezte a pole pozíciót. Verstappen Norris előtt végzett, így a két bajnoki rivális a harmadik sorból rajtolhat.

Nehéz hétvégéje van a Red Bullnak, miközben a figyelem középpontjában a hátsó szárnyuk állt.

Red Bull has had to cut chunks out of the RB20 rear wing in Las Vegas 👀

Will it be enough to turn the team’s F1 weekend around? 🤔 pic.twitter.com/xc717NX8Tj

— Crash.net – Formula 1 (@CRASH_NET_F1) November 23, 2024