Verstappen és a Red Bull egy nem kívánatos rekord felé tartanak

Max Verstappen azzal a kilátással, hogy minden bizonnyal négyszeres világbajnok lesz, történelmet írhat, de a csapata, a Red Bull Racing, minden valószínűség szerint elbukja a konstruktőri címet.

A holland versenyző a Sao Paulo-i Nagydíjon, 17. helyről aratott domináns győzelmet. Ezek után szinte biztosra vehető, hogy nemsokára négy világbajnoki címmel fog rendelkezni.

A Red Bull jelenleg a harmadik helyen áll a konstruktőrök között. 49 ponttal lemaradva az éllovas McLaren mögött, és a Ferrari foglalja el a második helyet. Ez elsősorban Sergio Pérez borzalmas teljesítményének köszönhető, aki mindössze 48 pontot szerzett az Emilia Romagna-i Nagydíj óta, azaz az utóbbi 13 versenyen.

Ez azt jelenti, hogy Verstappen lehet az egyetlen olyan világbajnok, aki kétszer is részesül ilyen megosztott bajnoki eredményben. 2021-ben ő nyerte a versenyzők bajnokságát, míg a konstruktőrök között Mercedes lett az első.

Verstappen lenne az egyetlen második világbajnok, akinek kétszer is sikerül elérnie ezt. A holland pedig Nelson Piquet nyomdokaiba lépne, aki a Brabham csapatával nyerte meg 1981-ben és 1983-ban a világbajnoki címeket, míg a konstruktőri címek a Williamsé és a Ferrarié lettek.

Max Verstappen could be the first driver to become world champion with a car that’s 3rd or worse in the constructors in over 40 years 🤯

It’s a feat that’s only been done twice before in F1 history.

1983: 🏆 Nelson Piquet – Brabham (3rd)

1982: 🏆 Keke Rosberg – Williams (4th) pic.twitter.com/7H8LjO15SA

— Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) October 29, 2024