Verstappen dühöng az FIA döntése miatt a brazil időmérőt követően: „Ez nevetséges”

Az idő előtti kiesés, illetve a motorcsere miatti rajtbüntetése miatt Verstappen várhatóan a 17. helyről indulhat a nagydíjon.

Verstappen arra készült, hogy javítson köridőjén a második szakasz végén, amikor Lance Stroll a 3-as kanyarban balesetet szenvedett.

Stroll balesete idején a holland versenyző a 11. helyen állt – azonban még 1 perc 36 másodperc volt hátra az időből, és 50 másodperccel később jött a piros zászló.

Ennek eredményeként a szakaszt nem indították újra, így Verstappennek nem volt lehetősége egy újabb próbálkozásra.

„Ha egy autó a falnak ütközik, azonnal pirosnak kellene lennie. Nem értem, miért kell 30-40 másodpercet várni a piros zászlóra. Ez hülyeség”– mondta Verstappen a Sky F1-nek az időmérő után.

Amikor elmagyarázták Verstappennek, hogy a versenyirányítás talán hagyni akarta befejezni a pilótákat a köreiket, a holland versenyzőt nem győzte meg az érvelés.

„Tudjátok, őszintén szólva, elengedem. Amúgy is ostobaság erről beszélni. Nevetséges” – mondta.

Verstappen csapattársa, Sergio Pérez is nehéz időmérőt zárt, és a második szakaszban kiesett – várhatóan a 11. helyről indulhat, egy helyet előrelépve Verstappen büntetése miatt.

