Verstappen a Red Bulltól való távozásáról: Nem blöfföltem

Az immár négyszeres világbajnok Max Verstappen határozott kiállása sikeresnek bizonyult, így a 81 éves Helmut Marko a Red Bull csapat tanácsadója a helyén maradhatott.

Bár továbbra sem világos, hogy Verstappen szerződésében valóban szerepel-e egy Marko-központú kilépési záradék.

Miközben Verstappen megszerezte negyedik világbajnoki címét, a Red Bull szezonkezdetét belső konfliktusok és hatalmi harcok jellemezték.

Marko felfüggesztéséről szóló hírek különösen felkavarták a csapatot, állítólag a szezon második futama, a Szaúd-arábiai Nagydíj előtt távolították volna el.

A háttérbeli feszültségek ellenére az RB20 az idény elején ugyanolyan dominánsnak tűnt, mint elődje, amely az előző év 22 futamából 19-et megnyert.

„Amikor az autóban ülök, csak a teljesítményre koncentrálok, szerencsére” – mondta Verstappen a De Telegraaf című holland lapnak.

Bár az RB20 az év során visszaesett, és a Red Bull csak harmadik lett a konstruktőri pontversenyben, Verstappen kapcsolata a csapattal szorosabbnak tűnik, mint valaha.

A Marko elleni fenyegetés okozta sebek már begyógyultak, de a 63-szoros futamgyőztes kitart amellett, hogy helyesen cselekedett, még ha ez tovább táplálja is azokat a pletykákat, hogy esetleg elhagyhatja a Red Bullt, és például a Mercedeshez vagy az Aston Martinhoz csatlakozhat.

„Úgy gondolom, világosan kifejtettem, mit gondolok erről. Szerintem fontos volt, hogy akkor kimondjam. És komolyan is gondoltam. Ez nem volt blöff. Ezt a csapaton belül is tudják” – mondta Verstappen.

„Akkoriban voltak-e kétségeim a Red Bullnál maradásommal kapcsolatban? Nos, az érzés nem volt teljesen 100 százalékos. Sok minden zajlott. De azt sem gondolom, hogy ha valami rosszul megy, azonnal azt lehet mondani: Elmegyek. Ez nem az én stílusom” – emlékezett vissza a holland.

