Verstappen a brazíliai tündöklése után odaszúrt azt őt kritizáló brit sajtónak

A 17. helyről indulva az Interlagos-i rajtrácson Verstappen talán F1-es karrierje legjobb vezetését mutatta be, hogy 62. alkalommal intse le őt elsőként a kockás zászló. Mindössze a hatodik versenyzőként tudott ilyen hátsó rajtpozícióból győzni az eddigi 1121 nagydíjon.

Ezzel véget vetett egy 10 futam óta tartó nyeretlenségi sorozatának, és egy lépéssel közelebb került negyedik egymást követő világbajnoki címéhez, mivel 62 pontos előnyt szerzett Lando Norris előtt, miközben már csak 86 pontot lehet gyűjteni a szezonban.

Max adds a new record to his list 📋 He has won from P1, P2, P3, P4, P6, P7, P9, P10, P14, and P17 😯 Beating Alonso’s record of 9 👊 pic.twitter.com/i4lBAunGYz

— Max Verstappen (@VerstappenCOM) November 3, 2024