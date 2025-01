Veresége ellenére a Lazio nyerte az EL alapszakaszát

Kikapott az utolsó fordulóban a Lazio, de így is az élen zárta az alapszakaszt a labdarúgó Európa-ligában.

A zárókör előtt egyedül a római együttes helye volt biztos a közvetlen nyolcaddöntőt érő első nyolc között. Csütörtöki ellenfele, a Braga ugyanakkor az 1-0-s hazai sikerével sem jutott tovább, 25. lett.

A Premier League-ben csak vergődő, de az El-ben jobban teljesítő Tottenham Hotspur az Elfsborg hazai magabiztos legyőzésével őrizte meg a helyét az élcsoportban, a svéd csapat viszont búcsúzott.

A játéknap egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó meccsét Rómában játszották, ahol a két éve döntős AS Roma a 2022-ben győztes Eintracht Frankfurtot látta vendégül és 2-0-ra győzött. Ezzel együtt a német csapat van ott az első nyolc között, a Romának játszania kell majd a nyolcaddöntőért – akár a Ferencvárossal.

Sallai Roland csapatának, a Galatasaraynak is lesz rájátszásos párharca, mert az Ajax vendégeként pont nélkül maradt és 14. lett. A magyar válogatott támadót klubja nem tudta benevezni az El-keretbe a késői átigazolás miatt.

A sorsolást pénteken tartják, a nyolcaddöntőért sorra kerülő párharcok első mérkőzéseit február 13-án, a visszavágókat február 20-án játsszák.

A legjobb 16 között március 6-án és 13-án lesznek majd a mérkőzések, a negyeddöntő összecsapásaira április 10-én és 17-én, az elődöntős találkozókra pedig május 1-jén és 8-án kerül sor.

A döntőt május 21-én rendezik a bilbaói San Mamés Stadionban.

