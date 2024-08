Vereség után két győzelemre készülnek

Dubei Debóra szerint fájó vereséget szenvedett a magyar női kosárlabda-válogatott hétfőn Szenegállal szemben a ruandai világbajnoki előselejtező első fordulójában, de nincs idő a múlttal foglalkozni és a következő két meccset mindenképpen meg kell nyerni.

„Ez egy fájó vereség számunkra, mivel nyilván meg szerettük volna nyerni ezt a meccset. A kezdésünk nem volt annyira jó, ők nagyon agresszívak voltak védekezésben és támadásban is, ez pedig minket egy picit meglepett – bár nem kellett volna, hogy meglepjen, hiszen erre készültünk. Ezt a nagy nyomást nem tudtuk átszakítani, persze voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor szépen játszottunk és megtaláltuk azokat a helyzeteket, amiket már nem tudtak levédeni, de sajnálom, hogy így alakult” – mondta az M1 aktuális csatornának Dubei.

Hozzátette, hogy a szenegáliak fizikálisan erősebbek voltak, és bár szerinte a magyarok technikásabbak, ezt ebben a negyven percben most nem tudták megmutatni.

GAME 1: Hungary 61-63 Senegal Senegal edges Hungary in the World Cup qualifiers opener in Group C at BK Arena. #FIBAWWC pic.twitter.com/MF8axq6ale — The New Times (Sports) (@TimesSportRW) August 19, 2024

Dubei úgy vélte, benne volt a meccsben a fordítás, de nem volt meg az a plusz, ami átlendítette volna a csapatot a holtponton. Elmondása szerint nagyon sok eladott labdájuk volt, és a lepattanókban is az ellenfél uralta az összecsapást. Ugyanakkor azt is kiemelte, most játszottak először afrikai csapat ellen, ebből pedig tanulniuk kell, hogy a jövőben ne lepje meg őket az ehhez hasonló játékstílus.

Nekünk kell agresszívabbnak lenni, és át kell lépnünk azon a holtponton, hogy ők ütnek-vágnak, mert a fújás itt teljesen más.

Most azt tapasztaltuk, hogy itt jobban megengedik a kontaktot. Ki kell harcolnunk azt a pozíciót, ahonnan kosárlabdázni és pontot dobni is szeretnénk, illetve védekezésben is agresszívabbnak kell lenni” – hangsúlyozta Dubei, majd megjegyezte, hogy a sérültek miatt nehezebb volt a felkészülés, és sokaknak olyan posztokon kellett játszaniuk, amelyeken általában nem szoktak, de ezt is meg kell oldani, mivel ilyen a sport.

„Ilyenkor már nincs időnk a múlttal foglalkozni, ki fogjuk elemezni a Fülöp-szigetek brazilok elleni mérkőzését, megnézzük mi a gyengeségük és hol kell támadni őket. Meg kell nyerni a következő két mérkőzést, most ez a célunk” – mondta határozottan Dubei.

A világbajnoki előselejtező vasárnapig tart Ruandában, ahol a magyarok a csoportkörben Szenegál után kedden a Fülöp-szigetekkel és csütörtökön pedig Brazíliával találkoznak. A kvartettből az első kettő jut az egyenes kieséses szakaszba, az előselejtező győztese kerül a vb-selejtező mezőnyébe, amelyre 2026 márciusában kerül sor.

A 2026-os világbajnokságon 16 válogatott szerepel. Az előző, 2022-es vb-n – amelynek Ausztrália adott otthont – még csak 12 együttes vett részt.