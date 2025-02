Végleg Milánóba költözhet az angol játékos – ezen múlhat az üzlet

Tammy Abraham „anyaklubja” elleni duplája új szerződést érhet számára Milánóban.

Az AC Milan többek között Tammy Abraham duplájának köszönhetően 3-1-re legyőzte az AS Romát az Olasz Kupa negyeddöntőjében. A dolog pikantériája, hogy Abraham a nyáron éppen a Romától érkezett kölcsönbe a Rossonerihez Alexis Saelemaekersért cserébe. A Milan vezetői árgus szemekkel figyelik az angol csatár teljesítményét, hiszen azt mérlegeik, végleg megszerezzék-e őt a Giallorossitól a következő nyár folyamán.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✨ Tammy Abraham (27) is on loan at Milan from Roma…

He scored 2 goals against his parent club to knock them out of the Coppa Italia. 👀 pic.twitter.com/PavVb9mmho

— EuroFoot (@eurofootcom) February 6, 2025