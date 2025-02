Véget ért Victor Wembanyama szezonja

A Spurs bejelentése alapján mélyvénás trombózist diagnosztizáltak a jobb vállában.

A jobb vállában kialakult trombózis miatt ebben a szezonban már nem lép pályára Victor Wembanyama, az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) érdekelt San Antonio Spurs olimpiai ezüstérmes francia játékosa. A klub csütörtökön jelentette be, hogy a 21 éves centert az All Star-gála után orvosi vizsgálatoknak vetették alá, ekkor találtak rá a vérrögre. Ugyanakkor biztosak abban, hogy a következő idényre felépül egyik legjobb játékosuk.

A 23/29-es győzelmi mutatóval a nyugati főcsoport 12. helyén álló Spursben a másodéves Wembanyama 46 mérkőzésen 24,3 pontot, 11 lepattanót, 3,7 gólpasszt és 3,8 blokkot átlagolt, utóbbival vezeti a ligát.

Victor Wembanyama’s year 2 is officially over:

24.3 PPG

11.0 RPG

3.8 BPG

1.1 SPG

59.4 TS%

Made his first all-star appearance and would’ve easily been DPOY. Still only 21 years old, the future is bright in San Antionio 👽 pic.twitter.com/k0kfz9rlyy

— NBA World (@NBAW0RLD24) February 20, 2025