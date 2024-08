Véget ért a huzavona, a Cowboys elkapója megkapta a csúcsgázsit

A második legjobb fizetett nem irányító lett az új szerződésével.

Egyezségre jutott az észak-amerikai amerikaifutball ligában szereplő Dallas Cowboys és a sztárelkapó CeeDee Lamb. A felek egy négyéves, 136 millió dolláros szerződéshosszabbításról állapodtak meg, amiből 100 millió garantált, valamint a 38 millió dolláros aláírási bónusz rekord a wide receiverek között. CeeDee Lamb a második legjobban fizetett nem irányító játékosa lesz a ligának Justin Jefferson mögött.

Lamb eddig távol maradt az edzésektől, próbálta sakkban tartani és tettre kényszeríteni a dallasi vezetőséget, s ezen terveit siker koronázta. Nagy szükség is volt erre a Cowboysnak a szezon kezdete előtt, hiszen nélküle Brandin Cooks és Jalen Tolbert lenne a két legjobb elkapó a csapatnál.

A 25 éves WR-nek az előző idényben 135 elkapásból 1749 yardot termelt és 12 touchdownt szerzett.

Breaking: The Cowboys and CeeDee Lamb reached an agreement on a record four-year, $136 million deal that now makes him the second highest-paid non-QB in NFL history, sources told @AdamSchefter.

The deal includes a $38 million signing bonus, the largest ever given to a WR. pic.twitter.com/yPYBROcc7T

— ESPN (@espn) August 26, 2024