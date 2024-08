Vége a manuális BL-sorsolás idejének, az AI veszi ezt át, íme az új módszer

A régi a rendszerben a manuális sorsolás több mint négy óráig tartana és ezer golyóra lenne szükség, hogy minden kritériumnak meg lehessen felelni.

Csütörtökön sorsolják a megújult Bajnokok Ligája 2024/25-ös szezonjának főtábláját. Ezúttal már nem csoportokról lehet majd beszélni, ugyanis a bővített, 36 csapatos létszám egy teljesen más lebonyolítási rendszert alkalmaz majd. Minden csapat egy nagy csoportba kerül és nyolc különböző ellenfelet kap, négy meccset hazai pályán, négyet pedig idegenben játszanak majd.

A régi sorsolást – melyen korábbi sztárok kézzel húzták ki a gömbökből a csapatokat – felváltja a mesterséges intelligencia.

Ugyanis ebben a rendszerben a manuális sorsolás több mint négy óráig tartana és ezer golyóra lenne szükség, hogy minden kritériumnak meg lehessen felelni.

Az AI viszont úgy lett beprogramozva, hogy figyelembe veszi majd az „országvédelmet”, ami megakadályozza, hogy a csapatok azonos bajnokságból kapjanak kettőnél több ellenfelet. Egy klub legfeljebb két saját országából származó csapattal csaphat majd össze.

🚨🚨|𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: The UEFA Champions League draw will be conducted by specialized software(AI).💻 pic.twitter.com/rcmu17WjTC

— Xtasy Futbol (@FutbolXtasy) August 20, 2024