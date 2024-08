Vb-selejtező: A brazilok legyőzésével elődöntős a válogatott

A magyar női kosárlabda-válogatott magabiztos, 87-66-os győzelmet aratott a brazil csapat felett a ruandai világbajnoki előselejtező harmadik, utolsó fordulójában, ezzel bejutott az elődöntőbe.

A kigali viadalon szombaton rendezik az elődöntőket, a torna vasárnapi győztese jut a vb-selejtező mezőnyébe, amelyre 2026 márciusában kerül sor.

A 2026-os világbajnokságon 16 válogatott szerepel. Az előző, 2022-es vb-n – amelynek Ausztrália adott otthont – még csak 12 együttes vett részt.

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese hétfőn szoros mérkőzésen 63-61-es vereséget szenvedett Szenegáltól, majd másnap fölényes, 97-60-as diadalt aratott Fülöp-szigetek legjobbjai felett. A csütörtöki játéknap előtt az afrikai gárda két győzelemmel már biztos csoportelső volt, az ázsiaiak két vereséggel nem juthattak tovább, és mivel a brazilok a magyarokhoz hasonlóan ötvenszázalékos mérleggel rendelkeztek, a képlet egyszerű volt: amelyik csapat nyer csütörtökön, az jut tovább – a közben a harmadik győzelmét is begyűjtő – Szenegállal együtt az elődöntőbe.

A harmadik csoportmérkőzésen a tavalyi Amerika-bajnokság győztese volt az ellenfél, amely meglehetősen kevés pontot dobott az első két negyedben. Jól működött a magyar védekezés, a távoli kísérletek pedig pontatlanok voltak brazil oldalon. A dél-amerikaiak az első szakaszban csupán kilenc pontig jutottak, majd a másodikban 14-et hoztak össze, de ebben az is szerepet játszott, hogy a magyarokra több szabálytalanságot ráfújtak, emiatt a brazilok hamar elkezdhették dobni a büntetőket. A magyar csapat jól játszotta meg a centereit, Kiss és Határ is többször helyzetbe tudott kerülni. Kányási a nagyszünet előtti utolsó másodpercben engedett el egy hárompontost, ezzel 40-23 volt az állás a felénél.

A magyarok a harmadik negyed elején elléptek riválisuktól, már közel 30 pont is volt a különbség (64-37), ezzel pedig gyakorlatilag eldőlt a találkozó. A dél-amerikaiak a zárónegyedben csak némiképpen tudtak felzárkózni, a magyarok így is simán nyertek.

Eredmény, C csoport, 3. forduló:

Magyarország-Brazília 87-66 (15-9, 25-14, 26-23, 21-20)

a magyar csapat legjobb dobói: Kiss 22, Lelik 11, Kányási, Dombai 10-10

A csoport végeredménye: 1. (elődöntős) Szenegál 6 pont, 2. (elődöntős) Magyarország 5, 3. Brazília 4, 4. Fülöp-szigetek 3