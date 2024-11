Vasseur utasítása a Ferrarinak: Ne számolgassanak, csak teljesítsenek

Fred Vasseur azt üzente a Ferrari csapatának, hogy „ez most nem a matekozás ideje”, miközben a csapat a konstruktőri világbajnoki címért harcol a McLaren ellen.

Vasseur Ferrari-ja mindössze 24 ponttal van lemaradva a McLaren mögött a pontversenyben. Viszont a wokingi csapat akár már Katarban megszerezheti első világbajnoki címét 1998 óta.

Ehhez 21 ponttal kell több pontot szerezniük Norriséknak a Ferrari kettősénél a Lusailban rendezett versenyen.

A 2023-as versenyen a McLaren 47 pontot szerzett, míg a Ferrari csak 13-at. Carlos Sainz nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt a verseny során. Ennek az volt az oka, hogy a pálya karakterisztikája nem kedvezett a SF-24-es autónak.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

A hétvégére előre tekintve Vasseur arra kéri a csapatot, hogy teljes mértékben a teljesítményre összpontosítson a sprint hétvégén, és ne kezdjenek el számolgatni.

„A Katar Nagydíj az év utolsó sprint hétvégéje, ami, mint mindig, azt jelenti, hogy az a munka, amit a csapatok otthon végeznek, most még nagyobb fontossággal bír, mivel csak egy szabad gyakorlás lesz” – magyarázta Vasseur.

„59 pont áll rendelkezésre, de most nem az ideje a számolgatásnak. Amit tehetünk, hogy mindent tökéletesen végrehajtunk, hogy Charles és Carlos minden utolsó csepp teljesítményt kihozhasson az SF-24-ből” – folytatta.

„Láttuk, különösen az utóbbi versenyeken, hogy a Forma-1 jelenleg nagyon magas szinten működik. Így a legapróbb részletek is nagy különbséget jelenthetnek, megfordítva az elfogadott állapotot.

„Itt az idő, hogy az elkövetkező két hétvégén még egy utolsó nagy erőfeszítést tegyünk. A versenyzőink, a mérnökeink, valamint mindenki a csapatban, mind a pályán, mind Maranellóban készen áll arra, hogy mindent beleadjon” – tekintett előre a Ferrari csapatfőnöke.

Leo Turrini, an Italian journalist on the Sainz & Leclerc situation in Las Vegas and its aftermath:

„Frederic Vasseur immediately summoned Leclerc and Sainz after the race, and sent a clear mssage to both drivers: „Nobody is asking you to be best friends, you still have two… pic.twitter.com/XatEGTCgNz

— Fastest Pitstop (@FastestPitStop) November 26, 2024