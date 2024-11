Vasárnapra halasztották az időmérőt

A szakadó eső miatt vasárnapra halasztották a Brazil Nagydíj szombatra tervezett időmérőjét.

Az eredetileg – közép-európai idő szerint – 19 órára kiírt időmérőt az interlagosi pályát sújtó özönvízszerű esőzés miatt elkezdeni sem tudták.

A zsűri folyamatosan halasztotta a rajtsorrendet meghatározó program kezdetét, majd két óra várakozás után a nem javuló körülmények hatására úgy döntött, vasárnap reggel rendezik meg az időmérőt.

After heavy rain and standing water on the circuit, Qualifying for the São Paulo Grand Prix is postponed.

A decision on a start time for Qualifying tomorrow morning will follow.#F1 #BrazilGP

— Formula 1 (@F1) November 2, 2024