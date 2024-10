Vasárnap sem fog unatkozni, aki leül a tv elé!

Nemzetek Ligája dömping: pályán az angolok és a norvégok is. Mellette NFL Európából és a tengeren túlról is. Női BL is a lajstromon.

OKTÓBER 13., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA, 4. FORDULÓ, B-LIGA:

2. CSOPORT

18.00: Finnország–Anglia, Helsinki (Tv: Spíler1)

20.45: Görögország–Írország, Pireusz (Tv: Spíler1)

3. CSOPORT

15.00: Kazahsztán–Szlovénia, Asztana (Tv: Spíler2)

20.45: Ausztria–Norvégia, Bécs (Tv: Spíler2)

C-LIGA

4. CSOPORT

18.00: Örményország–Észak-Macedónia, Jereván (Tv: Spíler2)

20.45: Feröer–Lettország, Tórshavn

D-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Liechtenstein–Gibraltár, Vaduz (Tv: Match4)

2. CSOPORT

18.00: Málta–Moldova, Ta’Qali

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL , NFL, ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

15.30: Chicago Bears–Jacksonville Jaguars, London (Tv: Arena4)

19.00: Baltimore Ravens–Washington Commanders (Tv: Arena4)

19.00: Green Bay Packers–Arizona Cardinals

19.00: New England Patriots–Houston Texans

19.00: New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Philadelphia Eagles–Cleveland Browns

19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts

22.05: Denver Broncos–Los Angeles Chargers

22.05: Las Vegas Raiders–Pittsburgh Steelers

22.25: Carolina Panthers–Atlanta Falcons

22.25: Dallas Cowboys–Detorit Lions (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: New York Giants–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

14.15: chicagói maratoni (Tv: Eurosport1)

AUTÓSPORT

20.00: Nascar Cup Series, 32. futam, Charlotte (Tv: Match4)

DARTS, WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

21.00: döntő (Tv: Sport1)

GOLF, PGA TOUR

23.00: Black Desert Championship, Utah, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG, ERSTE LIGA

14.30: FTC-Telekom–SC Csíkszereda (romániai) (Tv: M4 Sport+)

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai)

17.00: Újpesti TE–DVTK Jegesmedvék

17.30: FEHA19–Budapest JAHC

18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)

KAJAK-KENU

7.00: szuperkupa, Hangcsou (Tv: Eurosport1)

KERÉKPÁR

15.45: Simac Ladies Tour, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA, NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ, B-CSOPORT

14.00: Esbjerg (dán)–Vipers Kristiansand (norvég) (Tv: Sport1)

16.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1)

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

19.00: DAC–Valcea (román) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

17.00: Veszprém HC–Csurgói KK (Tv: M4 Sport)

MOTORSPORT, SUPERBIKE-VB, 11. ÁLLOMÁS, ESTORIL

12.00: SBK, superpole race (Tv: Arena4)

13.45: WCR, 2. verseny (Tv: Match4)

15.00: SBK, 2. verseny (Tv: Match4)

16.15: SSP, 2. verseny (Tv: Match4)

RÖPLABDA. Férfi Extraliga, alapszakasz

16.00: Dunaújvárosi KSE–Fino Kaposvár

17.00: GreenPlan-VRCK–MAFC

18.00: MEAFC-Peka Bau–MÁV Előre Foxconn

18.00: Dág KSE–Vidux- Szegedi RSE

19.00: TFSE–Kecskeméti RC

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas SC–Szent Benedek RA

19.00: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba (Tv: M4 Sport)

TENISZ ATP-torna, Sanghaj

10.30: döntő (Tv: Match4)