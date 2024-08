Vas Kata tizedik a női Tour de France nyitóetapján

A friss olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka tizedik lett a női Tour de France országúti kerékpáros körverseny hétfői nyitóetapján, amelyen hazai környezetben a holland Charlotte Kool győzött.

Rotterdamból kezdődött az idei női francia körverseny, amelyen az összetettnek a címvédő Demi Vollering, az első szakasznak pedig a sprinterek közül Lorena Wiebes, Kool és Marianne Vos révén volt és van holland esélyese. Utóbbi a párizsi olimpia mezőnyversenyében második lett maga mögé utasítva a dobogóról éppen lecsúszott Vast.

A 123 kilométer hosszú, teljesen sík etap profilját jól jellemezte, hogy az egyetlen hegyi hajrát egy alagútból kivezető, enyhén emelkedő úton jelölték ki a szervezők azért, hogy a következő szakaszokon viselhesse valamelyik versenyző a pöttyös trikót.

🔻 Bad luck for @lorenawiebes, and @charlotte_kool delivers a perfect sprint to claim the win! Relive the last km of this first stage.

🔻 Malchance pour @lorenawiebes et @charlotte_kool en profite pour remporter la victoire après un sprint parfait ! Voici le dernier KM de cette… pic.twitter.com/st4AOSPdzf

— Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 12, 2024