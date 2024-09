Vas Blanka után újabb magyar kerékpáros folytatja a világelitben

Zsankó Petra lesz a második magyar női kerékpáros – Vas Blanka után –, aki a világelitnek számító World Tour-mezőnyben teker jövőre.

A 23 éves vasszécsenyi bringás az elmúlt idényben spanyol kontinentális csapatban szerepelt – és lett időfutamban U23-as vb-5. –, az idei évben pedig az osztrák Rapso Knittelfeld klubcsapatának versenyzőjeként szerzett magyar bajnoki címet a felnőttek között időfutamban. Az egész szezonban remek eredményeket elérő Zsankó teljesítménye nem maradt rejtve a World Tour-csapatok előtt: 2025-től a Ceratizit-WNT-t erősíti.

A Ceratizit 2014-ben brit amatőr sorként alakult, 2023-ban viszont – már német bejegyzésűként – a tizedik legjobb csapatnak számított a nőknél, a kontinentális alakulatok között pedig az éves rangsor élén zárt. A következő két évre WT-licencet kapott a nemzetközi szövetségtől (UCI), az erősítések között pedig ott van Zsankó Petra is, ahogy erről a kritériumban és időfutamban egyetemi világbajnok kerékpáros tájékoztatta az MTI-t.

„Friss World Tour-sor, ami elég erős gárdával rendelkezik és jó eredményeket tudhat magáénak. Klubcsapatból a World Tourba menni nagy ugrás és hatalmas lehetőség, reményeim szerint bontogathatom majd a szárnyaimat, hogy hasznos tagja legyek a csapatnak és megtaláljam a számomra megfelelő közeget. Azt fogom csinálni, amit nagyon szeretek, még hihetetlen számomra, hogy összejött, hiszen csak négy éve, hogy elkezdtem, most pedig profi sportoló leszek. Ráadásul egy klubcsapatból sikerült ezt elérni, ahol elég kevés lehetőségem volt bizonyítani, de ami akadt, azzal igyekeztem maximálisan élni” – fogalmazott.

(Ez alatt a kontinentális szint létezett eddig, jövő évtől vezeti be a nemzetközi szövetség a férfiaknál a kettő között már létező prokontinentális kategóriát.

A kontinentális szint alatt szerepelnek az amatőr klubcsapatok.)

„Megváltás lesz, hogy nem magamnak kell majd keresnem a versenyeket és profi körülmények között készülhetek, a csapatban is nagyon örülnek nekem. Talán akkor fogom ezt igazán felfogni, mikor ott leszek az első edzőtáborban az összetartáson” – hangsúlyozta.

✍🏻 New rider announcement: Petra Zsanko 🇭🇺

The current Hungarian TT champion joins us next season! Coming from a speed skating background and balancing studies alongside racing, Petra is eager to grow and showcase her abilities.

Welcome to the team, Petra! 🫶#BuiltToLast pic.twitter.com/RqD7LDDRiV

— CERATIZIT – WNT Pro Cycling (@ceratizit_wnt) September 27, 2024