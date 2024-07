Varga szerint volt erő a mieinkben az olaszok ellen

A párizsi olimpia jövő hétvégén rajtoló férfi vízilabdatornájára készülő magyar válogatott szövetségi kapitánya, Varga Zsolt szerint volt erő csapatában pénteken este, amikor ötméteresekkel kikapott az olasz együttestől a szicíliai Szirakúzában rendezett felkészülési mérkőzésen.

A magyar szövetség honlapja felidézte: azt követően, hogy egy héttel korábban a margitszigeti Domino Trans tornán az olaszok 13-11-re kerekedtek felül, ezúttal a magyar válogatott a második negyedtől végig vezetett. A mieink a remeklő balkezesek, Zalánki Gergő és Vámos Márton vezérletével, a záró felvonás elején három találattal is „mentek”. Az utolsó hét percben ugyanakkor nem tudott betalálni a Varga-csapat, hogy aztán 10-10 után az ötméterespárbajban a rövidebbet húzzák, és 15-14 arányban alulmaradjanak.

„Abszolút más volt a képe a játéknak a múlt héthez képest. Ezzel a túrával elégedett vagyok eddig. Rendkívül hasznosnak éreztem a meccs előtti gyakorlásokat, a japánok elleni két negyedet, vagy a csütörtök esti olaszok elleni kétkaput” – értékelt a weboldalon Varga Zsolt. – „Rosszul kezdtünk, fordítottunk, ma délelőtt volt kis fórozás is, és most a meccs is sokat adott. Igaz, nagyjából mostanra elérkezett oda a két csapat, hogyha még egyszer játszanánk, szerintem nem úsznánk meg komolyabb összetűzések nélkül. Persze, mint mindig, amikor ennyit edzünk és meccselünk az olaszokkal, beleértve a Budapesten együtt töltött időt is, akkor ez benne van a pakliban.”

A szövetségi kapitány szerint „kezdett összeállni” a védekezésük, ugyanakkor „kellettek ezek a gyakorlások, hogy egyre feszesebbé váljunk hátul, kialakuljon a játékosok közötti kommunikáció, és így egy jó, biztonságos védekezést tudjunk csinálni”.

„Hogy az utolsó hét percben miért nem tudtunk gólt lőni, illetve az, hogy a meccs miért alakult így… Nos, mindig vissza kell nézni, ami történt, nem akarnék komolyabb minősítéseket tenni, de a hazai játékvezetők azért elég komolyan beleszóltak a meccs történetébe. Amikor be kellett volna avatkozni, nem tették, amikor nem kellett volna, egy apró huzavonáért kiküldték Vámos Marciékat” – vélekedett Varga Zsolt.

A lényeg azonban az, hogy ezt a nyomást elbírva, jó blokkokkal, jó védésekkel haladtunk előre, volt erő a csapatban.

„A folytatásban is mindent megteszünk, hogy történjék bármi a parton, a vízben még erősebbek legyünk.” – tekintett előre a szövetségi kapitány.

A magyar csapat Barcelonában a spanyolokkal folytatja a felkészülést, majd jövő csütörtökön indul Párizsba. Az olimpián a válogatott jövő héten vasárnap vívja első csoportmérkőzését a házigazda franciák ellen, majd a spanyolok, a japánok, az ausztrálok és a szerbek következnek.