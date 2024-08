Varga Dénes elköszönt, de egy pici ajtót nyitva hagy

A magyar vízilabda-válogatottban biztosan, de lehet, hogy összességében is utolsó mérkőzését játszotta Varga Dénes, a párizsi olimpián negyedik helyen záró együttes ötkarikás bajnok.

„Felemásak az érzéseim, mert én már jó ideje vártam a végét, azért vízilabdáztam, mert szerettem volna nyerni. A Ferencvárosnál is úgy voltam vele az egész szezonban, hogy olimpiai bajnokká csak úgy tudok válni, ha végigcsinálom az idényt. Szerencsére a csapattal mindent megnyertünk, nagyon jó szezon volt.

Bíztam benne, hogy itt is meg tudjuk csinálni, sajnos ez két napja elúszott, ennek ellenére próbáltuk erősíteni magunkban, hogy sokkal jobb bronzzal hazamenni, a magyar vízilabda öröksége azonban az, hogy minden csalódás, ami nem aranyérem. Talán az amerikaiak belső motivációja egy kicsivel nagyobb volt” – nyilatkozta a 37 éves Varga, a magyar vízilabdasport utolsó még aktív olimpiai bajnoka, aki 2008-ban Pekingben nyert aranyérmet.

A magyarok a pénteki elődöntőben 9-8-ra kaptak ki a horvátoktól, vasárnap pedig ötméterespárbajban maradtak alul az Egyesült Államokkal szemben.

„Az utolsó ötméteresnél nem izgultam, hónapok óta arra készültem, hogy talán pályafutásom utolsó lövése éppen egy büntető lesz. Ezt szerettem volna jól kivitelezni és belőni, ez nem sikerült. Ezzel kapcsolatban van egy kis hiányérzetem, de ilyen a sport, ennél jóval nagyobb leckéket adott nekem” – fogalmazott a korábban a világ legjobb játékosának is megválasztott Varga.

Nehéz volt az elmúlt pár év

Hozzátette, amikor megérkeztek a párizsi La Défense Arénába, átfutott az agyán, hogy többet már nem fog az üres uszodában sétálgatni meccs előtt két órával. Jelezte, már a 2022-es budapesti kudarc után – ahol hetedik lett a gárda még Märcz Tamás irányításával – úgy érezte, neki ennyi elég volt, mert előtte a tokiói bronzérem tartotta még benne a lendületet pályafutása folytatásához. Elárulta azt is, hogy Varga Zsolt szövetségi kapitány a kinevezése után jelezte neki: számítana rá az olimpiai ciklusban, ennek eredményeként pedig klubjában, a Ferencvárosban sem engedték „kihátrálni.”

„Kvázi el lettem idáig rugdosva, de egyáltalán nem szeretnék mártírkodni, gyönyörű dolgokat éltünk meg azóta, elég csak a fukuokai világbajnoki címig visszamenni, ami ráadásul egy olyan visszaigazolás volt, hogy igenis el kell jönni idáig.”

Készen áll akár a végső búcsúra is

Varga Dénes ismételten hangsúlyozta, hogy a Ferencvárossal való megállapodása értelmében nem folytatja karrierjét a zöld-fehéreknél, másik magyar klubba pedig nem szeretne igazolni.

„Egy nagyon pici ajtót még nyitva hagyok, hátha valaki úgy gondolja majd, hogy mecénásként megtámogatja, hogy egy gyengébb ligában játsszak. Ettől függetlenül, ha a következő néhány hónapban nem érkeznek ilyen megkeresések, akkor el is lehet engedni a dolgot.”

A vízilabdás pályafutásával kapcsolatban elárulta, eleinte megbánta, hogy ezt a sportágat választotta, de szülei nyomására – akik a korai sikereket látva nem hagyták, hogy befejezze – végül folytatta.

„Ezt harminc év távlatából nagyon köszönöm nekik, az pedig egy nagyon érdekes téma az én esetemben, hol van a határa annak, hogy egy gyereket a sportra kényszerítsenek. Az életem második felében pedig a feleségemnek és a jelenlegi családomnak van nagyobb köze ahhoz, hogy a pályán maradtam. Megígérem nekik, innentől minden könnyebb lesz.”

A sportág történetének egyik legjobbja megjegyezte: a magyar utánpótlás az elmúlt időszakban is kiváló eredményeket szállított, de azt is látni kell, hogy a mezőny nagyon összeért, főként abból a szempontból, hogy mindenki megtanult nagyon magas szinten vízilabdázni.

„Nincsenek lyukak a csapatokban, olyasvalaki, akiről folyamatosan gólt vagy kiállítást lehet szerezni. Most már a legjobb csapatokban minden játékos magas szinten tud vízilabdázni, és innen következnek az extra lövők, vagy a kiváló centerek. Amelyik együttesben több ilyen játékos van, az lesz az esélyesebb. A magyar fiataloknak meg kell mutatniuk, mit tudnak ezzel a helyzettel kezdeni, lehet jönni a helyemre, lehet jobban csinálni, hajrá!”

Nem a győzelem határozza meg az ember jellemét

Varga Dénes kiemelte, rengeteg mindent megélt pályafutása során, fiatalon szerzett olimpiai aranyat, autóbalesete volt, ami miatt büntetést is kapott, egy ifjúsági meccsen történt ütés miatt pedig kis híján elveszítette az egyik kezét.

„Tizennyolc éves koromig leéltem már másfél életet, azóta éltem még húszat. Elég sok olyan tapasztalat van bennem, ami ezt az egészet megszínesítette. Nem is harminchétnek, hanem sokkal többnek érzem magam. Ezek a tapasztalatok, amik a nehézségek által generálódnak az emberben, határozzák meg a jellemét, nem a győzelem. Ez csak az, amit a végén élvezünk.”

A veterán klasszis elmondta, számára mindig is az volt a legnagyobb elismerés, amikor a meccsek végén az ellenfél valamelyik játékosa gratulál neki és köszönetet mond, így volt ez most is. „Ezért éri meg, ettől lesz a pályafutásom teljes, erre lehetek büszke. Örülök neki, hogy ez megadatott.”

Varga Dénes elárulta, jövő héten az Egyesült Államokba utazik, ahol két hétig vízilabdát oktat majd ferencvárosi csapattársával, az ugyancsak világklasszis Dusan Mandiccsal.