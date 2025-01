„Váratlanul” közel 2 millió eurót kereshet a Fradi

Myrto Uzuni jelentős anyagi "segítséget nyújthat" korábbi csapatának.

Myrto Uzuni az elmúlt évek Ferencvárosának egyik legjobb játékosa volt. Az albán támadó 2020 és 2022 között futballozott az Üllői úton, 42 meccs alatt 19 gólt jegyzett. Le is csapott rá az akkor még a spanyol élvonalban játszó Granada. Klubjával az elmúlt három szezonban gyakorlatilag ingázott a La Liga és a La Liga 2 között, de folyamatosan alapember volt és szállította a gólokat. Egészen az újévig, ugyanis január elején összekülönbözött a vezetőséggel, amely nem akarja őt az MLS-ben szereplő Austin FC-hez igazolni. Erre fel Uzuni pedig úgy döntött, megtagadja az edzéseket.

Az egyezség minden bizonnyal napokon belül létrejön majd és hamarosan bejelenti az érkezését az amerikai klub, amely spanyol hírek szerint leteszi az asztalra a kivásárlási záradékát jelentő 12 millió eurót. Uzuni szerződése 2026 nyaráig szól a Granadával, és az ex-ferencvárosi maradt is volt a spanyol másodosztályban szereplő gárdánál, ha magasabb fizetést ajánlanak neki. Viszont ez nem történt meg. Az Austin FC pedig megduplázná a 29 éves támadó jelenlegi bérét, emiatt is dönthet az igazolás mellett.

🚨 MYRTO UZUNI UPDATE 🚨

Per @RafaelLamelasjr, Austin FC transfer target Myrto Uzuni is set to undergo a medical in Madrid on Monday after leaving Granada CF. Uzuni reportedly insisted he would have stayed with the Spanish second-division side if his salary had been increased.… pic.twitter.com/T9x7x43WIJ

— WAATV (@WeAreAustinTV) January 19, 2025