Váratlan vereségbe szaladt bele hazai pályán a Szeged

Szeged meglepetésre házigazdaként 27-26-ra kikapott a horvát PPD Zagrebtől a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában, szerdán.

Az első pillanattól kemény, sok szabálytalansággal tarkított játék jellemezte mindkét csapatot, ráadásul a játékvezetői felfogás meglehetősen szigorú volt, ezért az első 11 percben öt, a szünetig összesen nyolc kiállítást ítéltek a bírók.

Egy alkalommal – 43 másodpercig – három szegedi is a büntetését töltötte. A teljes kerettel felálló csapatuk az ötödik perc elején, 2-1-nél vezetett utoljára, utána egy-két góllal rendre a vendégek álltak jobban. Nem a helyzetkihasználással volt baj hazai oldalon, hiszen csak öt kapura lövés maradt ki, de a PPD Zagreb remek védekezése miatt csupán 18 kísérletük volt Bodó Richárdéknak. Inkább a labdaeladások és a nem eléggé hatékony védekezés jelentette a problémát.

A vendégek sikeresen lassították a játékot és fokozatosan növelték a különbséget, a meccs háromnegyedénél már öt találattal vezettek. Kapusának lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott a Szeged, de ezzel is csak annyit tudott elérni, hogy az 59. percben visszazárkózott mínusz kettőre.

Hazai oldalon két világbajnoki ezüstérmes horvát játékos volt a legeredményesebb: Mario Sostaric nyolc, Marin Jelinic öt góllal zárt. Mikler Rolandnak négy, Tobias Thulinnak hat védése volt.

A túloldalon Zvonimir Srna nyolc alkalommal talált be, Matej Mandic hét védéssel zárt.

EHF Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája, B-csoport, 11. forduló

OTP Bank-Pick Szeged – PPD Zagreb (horvát) 26-27 (13-15)

lövések/gólok: 36/26, illetve 45/27

gólok hétméteresből: 6/4, illetve 5/3

kiállítások: 14, illetve 12 perc

𝐇𝐂 𝐙𝐚𝐠𝐫𝐞𝐛 secure an important and dramatic away win against 𝐎𝐓𝐏 𝐁𝐚𝐧𝐤 – 𝐏𝐈𝐂𝐊 𝐒𝐳𝐞𝐠𝐞𝐝. The 27:26 keeps the Croatian side’s hopes of making it to the play-offs alive! 👀#ehfcl #clm #handball pic.twitter.com/Pg6e9e5n3J

— EHF Champions League (@ehfcl) February 12, 2025