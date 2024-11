Váratlan helyen tűnt fel a mellőzött Real-játékos – jöhet a távozás?

A nyári átigazolási időszak legvégén sokáig úgy tűnt, hogy Dani Ceballos távozik a Real Madridtól. Végül a Betis kihátrált az üzletből, ám most újra szóba került a frigy.

A nyári átigazolási időszak utolsó napjaiban a Real Betis nagyon közel állt ahhoz, hogy leigazolja a Real Madrid játékosát. Azonban a transzfer végül nem valósult meg, elsősorban azért, mert a Real Madrid a kérő Real Betis ízléséhez mérten túl magas árat kért középpályásáért. Aki akkor kellően csalódottan törődött bele sorsába.

Az azóta eltelt hónapokban Ceballos nem vált boldogabbá. Sérülés is nehezítette életét és kedvét, amióta pedig október elején visszatért, sosem kezdett mérkőzést, no és persze cserkeént is csak minimális játékperc jutott neki a királyiaknál. Ami azért is lehet duplán fájó számára, mert nincs éppen kirobbanó formában kenyéradója.

Éppen ezért tartják sokan beszédesnek azt a tényt, hogy Ceballos, az Osasuna elleni győzelem végigpadozása után 24 órával a Betis és a Celta Vigo mérkőzését a lelátóról nézte végig.

💚 ¡CEBALLOS, presente en el Villamarín para ver el Betis – Celta! #LALIGAEASPORTS 🎥 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/RaMy5uiCyF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 10, 2024

A Diario AS ugyanakkor igyekezett azonnal leszögezni, hogy a Realt sújtó sérüléshullám miatt minimális esély kínálkozik a játékos januári távozására. Persze nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, ezért egy megfelelő ajánlat a Betis részéről sok mindent megváltoztathat Ceballos kapcsán.

Ha nem januárban, akkor 2025 nyarán mindenképpen.