Váratlan és meglepő helyen találhat magának új csapatot Paul Pogba

Európában szeretne maradni, azonban nem kizárt, hogy végül nem talál magának megfelelő csapatot az öreg kontinensen.

Paul Pogba karrierje újabb fordulóponthoz érkezett, miután a világbajnok középpályás sikeres fellebbezésének köszönhetően márciusban visszatérhet a futballpályára. Bár eredetileg négyéves eltiltást kapott doppingvétség miatt, a büntetése 18 hónapra csökkent, így most szabadon igazolható játékosként keresheti következő csapatát.

A francia középpályás helyzete az elmúlt hónapokban sok találgatásra adott okot, hiszen Juventus azonnal felbontotta a szerződését, miután eltiltották. Azóta több európai és tengerentúli klub is érdeklődést mutatott az irányában, azonban Pogba nyilatkozatai alapján egyértelműen az európai folytatás volt a prioritás számára. Ennek megfelelően a Marseille tűnt a legvalószínűbb célállomásnak, különösen azután, hogy a klub sportigazgatója, Mehdi Benatia is megerősítette a francia egyesület érdeklődését.

Fordulat: Pogba Miamiban?

Most azonban teljesen új fordulatot vett az ügy, miután Pogbát az Egyesült Államokban kapták lencsevégre az Inter Miami tulajdonosával és egykori Manchester United-ikonnal, David Beckhammel. A francia sztár az MLS-klub szezonnyitó mérkőzését a New York City FC ellen a lelátóról nézte végig, ráadásul a teniszező legenda, Serena Williams társaságában, aki később a közösségi médiában is megosztotta a közös élményt.

📸 Paul Pogba and Serena Williams spotted after attending Lionel Messi’s Inter Miami game. 🤩 pic.twitter.com/tWe7SB2ZNK — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) February 23, 2025

Ezt követően a fogadóirodák azonnal reagáltak: Pogba Miamiba igazolásának esélyei jelentősen megnőttek, jelenleg 3.25-ös szorzóval vezeti a lehetséges célállomásokat, míg a Marseille és egy esetleges Manchester United-visszatérés csak 5.5-ös oddson áll.

Az Inter Miami már tavaly nyáron is nagy dobásokat hajtott végre, amikor Lionel Messit, Sergio Busquetst és Jordi Albát szerződtette. Pogba érkezése újabb hatalmas lépés lenne az MLS-ben szereplő klub számára, amely folytatná az európai sztárok bevonzását és erősítené a csapatot a nemzetközi kupaporondon is.

Maradnak-e esélyei a francia válogatottnál?

Pogba számára az egyik legnagyobb kérdés az, hogy ha az MLS-be igazol, az milyen hatással lesz válogatottbeli esélyeire. A francia nemzeti csapatnál hagyományosan kevés figyelmet fordítanak a tengerentúlon játszó játékosokra, és Didier Deschamps szövetségi kapitány eddig nem igazán hívott be MLS-ben szereplő játékosokat.