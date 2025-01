Van Persie 2028-ig hosszabbított a Feyenoorddal

Már 2017 óta a klub akadémiáján pallérozódik, egyre ígéretesebb és fényesebb jövő elé néz.

Shaqueel van Persie, a Feyenoord akadémiájának 18 éves tehetsége, új szerződést írt alá, amely 2028 nyaráig köti őt a rotterdami klubhoz. Az ifjú támadó, aki édesapja, Robin van Persie nyomdokaiba lépve építi karrierjét, nyolcadik szezonját tölti a Feyenoord akadémiáján.

Shaqueel a klub hivatalos honlapján osztotta meg érzéseit a hosszabbítással kapcsolatban:

„Büszkeséggel tölt el, hogy a következő években is viselhetem a Feyenoord mezét. A klub részéről sok bizalmat érzek, és minden nap keményen dolgozom Varkenoordon, hogy elérjem a céljaimat.”

Az ifjú Van Persie korábban a Manchester City és a Fenerbahçe utánpótláscsapataiban is megfordult, mielőtt visszatért volna a Feyenoordhoz. Jelenleg az U19-es csapat tagja, amelyet Davey van den Berg, Ulrich van Gobbel és Ibrahim Afellay irányítanak. A támadó elkötelezettsége és fejlődése alapján egyre inkább meghatározó szereplővé válhat a klub jövőjében.

