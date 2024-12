Van olyan nívós lap, melynél Vinícus a szezon legjobb játékosa és Rodri csak a 3.

Lamine Yamal pedig épphogy csak lemaradt a dobogóról.

A spanyol Marca nyilvánosságra hozta saját szavazásának végeredményét, amelyben a 2023/24-es idény legjobb játékosait rangsorolták. Az 1938-ban alapított lapnál a Real Madridban futballozó Vinícius Júnior végzett a lista első helyén. Nem úgy, mint az Aranylabdán, melyen a Manchester City középpályása, Rodri kapta a France Football rangos díját, bár csak néhány szavazattal megelőzve a brazilt. A spanyol sportnapilapnál Rodri csak a harmadik helyre fért oda, még Jude Bellingham is megelőzte őt, nyilván ez valamelyest érthető, hiszen a La Ligából adódóan kicsit hazabeszéltek az újságírók.

🚨 OFFICIAL: Vinicius Junior has been voted the player of the year by @marca.

Jude Bellingham came second while Rodri is 3rd. pic.twitter.com/LpMcYT4MM2

