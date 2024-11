Van néhány dolog, amit szeretnék megosztani – Federer megható üzenetben tiszteleg Nadal előtt

Roger Federer egy hosszú búcsúüzenetben tisztelgett Rafael Nadal előtt, a közösségi médiában, miközben a spanyol legenda a visszavonulásra készül.

Nadal a malagai Davis-kupa döntőjében való szereplésével zárja le fényes karrierjét.

Ez kétségtelenül érzelmes hét lesz Nadal számára, aki a „Nagy Négyes” harmadik tagjaként akasztja szögre az ütőjét.

Federer, aki két évvel ezelőtt a Laver-kupán vonult vissza, szívből jövő üzenetet küldött egykori riválisának Spanyolország nyitómérkőzése előtt.

A közösségi oldalán közzétett üzenetében a svájci ikon ezt írta: „Ahogy készülsz arra, hogy búcsút mondj a tenisznek, van néhány dolog, amit szeretnék megosztani, mielőtt talán túl érzelgőssé válnék. Kezdjük a nyilvánvalóval: sokszor legyőztél. Többször, mint ahányszor én legyőztelek.”

„Olyan kihívások elé állítottál, amikre senki más nem volt képes. Salakon olyan volt, mintha a saját hátsó udvarodba léptem volna, és keményebben kellett dolgoznom, mint valaha gondoltam volna, hogy csak helytálljak. Arra késztettél, hogy újragondoljam a játékomat, még arra is, hogy megváltoztassam az ütőfej méretét, hátha ez ad némi előnyt. Nem vagyok egy babonás ember, de te egy teljesen új szintre emelted ezt. Az egész rituáléd. Minden egyes mozzanatot” – folytatta.

„A vizespalackok katonás rendje, a hajad igazgatása, az alsóneműd beállítása… Mindezt a legmagasabb szintű intenzitással. Titokban, valahol, imádtam az egészet. Mert annyira egyedi volt, annyira te voltál” – írta a 20-szoros Grand Slam-bajnok svájci a legnagyobb riválisának és barátjának.

Vamos, @RafaelNadal!

As you get ready to graduate from tennis, I’ve got a few things to share before I maybe get emotional.

Let’s start with the obvious: you beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could. On clay, it felt like I…

— Roger Federer (@rogerfederer) November 19, 2024