Van Dijk rendre utasította a PSG tisztviselőjét

Puskaporos hangulatban ért véget a Liverpool párizsi vendégjátéka a Bajnokok Ligájában.

Virgil van Dijk csapatkapitányként vezethette ki a Liverpoolt a Parc des Princes gyepére a PSG elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzésén.

A Vörösök végig komoly nyomás alatt játszottak, ám Alisson Becker hősies teljesítményének és Harvey Elliott 87. percben szerzett góljának köszönhetően 1-0-ra nyerni tudtak.

how was this not given as a foul and a red card for konate? this was a clear push from the back and not a shoulder to shoulder situation. https://t.co/luamhCBJad

— Dray🍄 (@CFCDray) March 6, 2025