Van Dijk kifejtette a Klopp és Slot közötti különbségeket

A holland védő szerint Klopp tanította meg őket a győzelemre, a küzdeni tudásra, amiből most rengeteget kamatoztatnak.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC szárnyal ebben a szezonban. Akár négy trófeát is nyerhet Arne Slot csapata, amire az előző szezonban Jürgen Kloppal is megvolt az esély, de akkor végül „csak” a Ligakupa megnyerése jutott a Vörösöknek. A Premier League-ben egy mérkőzéssel kevesebbet játszva hat pont a Liverpool előnye az Arsenal előtt.

A Bajnokok Ligájában továbbra is 100%-os az angol csapat, az FA-kupába már továbbjutottak és a Ligakupa elődöntőjében is ott vannak. A liverpooliak csapatkapitánya, Virgil van Dijk a Daily Mailnek adott interjújában beszélt a jelenleg futó idényről.

„Első körben nem lehet összehasonlítani edzőket. Jürgen Kloppal varázslatos dolgokat értünk el, és mélyről indultunk. Az volt a mi nagy sikerünk. Nem értékelhetjük alul az előző évek sikereit, azért, mert most ilyen remek szezont futunk. Nyilván Arne Slot érkezésével megváltozott néhány dolog. Nem szeretnék konkrét tényekről beszélni, de teljesen más ember. A tervünk, hogy minél több trófeát nyerjük és építsünk arra, amit az idény első felében elértünk” – szögezte le a holland bekk.

Virgil Van Dijk has equalled Phil Neal’s record for the most victories by a Liverpool player in their first 50 European Cup/Champions League appearances (35). 👏 pic.twitter.com/SYtrUCbH12

— Squawka (@Squawka) January 21, 2025