Változások történtek Sinner és Lehecka edzői stábjában is

Jannik Sinner Marco Panichi fitneszedzővel és Ulises Badio fizioterapeutával egészítette ki csapatát az ázsiai versenyek előtt, míg Jiri Lehecka szakított a korábbi top 5-ös és wimbledoni döntős edzőjével.

A világelső, aki a hónap elején a US Openen szerezte meg második Grand Slam-címét, a közösségi médiában hozta nyilvánosságra a hírt.

Panichi és Badio Monte-Carlóban – ahol az olasz gyakorolni szokott – tartották meg az első edzésüket Sinnerrel.

🇮🇹💪 Jannik Sinner announces that Marco Panichi AND Ulises Badio have joined his team as physical trainer and physio.

Djokovic split with Badio at the end of 2023 and Panichi in April this year ❌

